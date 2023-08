La France se prépare à “la vague de chaleur la plus importante de cet été 2023” : plus de 40 °C attendus par endroits, risques d’incendies multipliés

Si tous espèrent un peu de répit, la situation va peu à peu empirer. Deux départements, la Loire et la Haute-Loire, rejoindront ainsi la liste des départements en vigilance orange dès demain. D’autres devraient peu à peu suivre, puisque la vague de chaleur risque de s’étendre à la quasi-totalité du territoire français. “La chaleur va monter crescendo au sud, moins rapidement au nord-ouest avec un passage perturbé. La vague de chaleur démarrera vendredi à l’échelle nationale. À partir de dimanche, les fortes chaleurs se généraliseront jusqu’au milieu de la semaine prochaine”, annonce La Chaîne Météo sur Facebook.

Dôme de chaleur

“Ce nouvel épisode s’annonce comme le plus chaud de l’été 2023”, mais aussi comme “l’un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité pour un été météorologique (période juin/juillet/août)”, estime Météo France. “On peut d’ores et déjà dire que la France s’apprête à vivre une vague de chaleur, la plus importante de cet été 2023”, assure de son côté La Chaîne Météo. Un phénomène que les Français doivent à un dôme de chaleur, phénomène météorologique déjà à l’origine de la canicule du mois de juillet dans le bassin méditerranéen, qui remontera depuis le Sahara.

”C’est un blocage anticyclonique, on parle d’anticyclone XXL en réalité”, explique Marc Hay, le météorologue de BFM TV. Selon lui, on peut comparer un dôme de chaleur à une cloche “bloquant toute perturbation atmosphérique”, à l’intérieur de laquelle “les températures vont s’emballer”. “L’isotherme zéro (NdlR ; l’altitude à laquelle la température atteint 0 °C) va se situer quasiment à 5000 mètres d’altitude, note-t-il, c’est considérable”.

En Belgique aussi

Selon le météorologue Farid El Mokaddem, la Belgique devrait également subir les effets de ce dôme de chaleur. Bien qu’il ne touche pas directement notre pays, “nous nous situerons en périphérie”, assure-t-il auprès de nos confrères de L’Avenir. “Malgré tout, il fera au moins très chaud entre lundi et jeudi de la semaine prochaine. Il faut s’attendre à pas mal de soleil, même si un orage local reste possible.” L’Institut Royal Météorologique (IRM) prévoit des températures au-delà des 30 degrés en début de semaine prochaine.

Risque élevé d’incendies

La hausse des températures attendue en France va accentuer les effets de la sécheresse sur les régions déjà touchées, soit la moitié sud du pays, augmentant le risque d’incendies. Pour les 18 août, quatre départements seront ainsi placés en alerte orange par la “météo des forêts” de Météo France, tandis qu’une quinzaine d’autres seront en vigilance jaune. Le niveau d’alerte orange, considéré comme “élevé”, est déployé lorsque les conditions météorologiques “aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales”, précise l’organe de prévisions météorologiques. Cette “météo des forêts” a été mise en place depuis juin. “Sous l’effet du changement climatique, la majeure partie du territoire métropolitain est vulnérable aux incendies de forêt et de végétation”, explique Météo France, rappelant que 9 départs de feu sur 10 sont d’origine humaine. “La Météo des forêts doit permettre à chacun d’adopter les bons réflexes au quotidien pour éviter les départs de feux.”

Le Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS) alerte quant à lui sur un “danger extrême” de feu de forêt dans de larges parties du sud de la France. Plusieurs zones passeront même en “danger très extrême” au cours de la semaine prochaine. Ce sera le cas de ville de Toulouse et de ses environs les 22, 23 et 24 août.

Ce lundi, un violent incendie s’est déclaré à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales, provoquant l’évacuation de plusieurs milliers de personnes et mobilisant plus de 650 pompiers. La propagation des flammes a été favorisée par les rafales de vent sec, brûlant rapidement plus de 500 hectares. La piste de l’incendie volontaire n’est pas écartée par les autorités qui viennent d’entamer l’enquête, rapporte France Info, précisant que le parquet n’exclut aucune hypothèse quant à l’origine de l’incendie.