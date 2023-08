Qui était Gérard Leclerc, le journaliste français décédé dans un crash d’avion ?

Que s’est-il passé ?

D’après le parquet de Saint-Nazaire, l’avion avait décollé de l’aérodrome de Loudun (département de la Vienne) à destination de La Baule (Loire-Atlantique). À 11h37, le pilote annonçait à la tour de contrôle de l’aéroport de Nantes qu’il entrait dans l’espace aérien de Saint-Nazaire, mais il ne s’est jamais annoncé et a fini par disparaître des écrans de radar à partir de 11h42. Aucun message de détresse n’a été émis.

Les recherches ont permis de localiser l’épave de l’avion dans un des canaux de la Loire. À l’heure actuelle, “aucun corps n’a été retrouvé”, rapporte le parquet de Saint-Nazaire. Toutefois, des plongeurs ont aperçu deux corps dans l’épave et on sait qu’une troisième personne se trouvait aussi à bord.

Une enquête judiciaire et une enquête technique ont été ouvertes.

Si aucun corps n’a pu être officiellement identifié encore, le groupe Canal +, pour lequel travaillait Gérard Leclerc, a confirmé la mort de ce dernier dans le crash.

Il était accompagné de Michèle Monory, la fille de l’ancien ministre de l’Éducation nationale René Monory (sous Mitterrand), et d’une amie à elle, selon Le Figaro.

Les circonstances du drame doivent encore être élucidées. L’accident interpelle d’autant plus que Gérard Leclerc était un pilote confirmé, qui volait depuis plus de 15 ans à l’aéroclub de Loudun, rapporte Le Figaro.

Âgé de 71 ans, Gérard Leclerc était une grande figure médiatique française. Il est né le 2 septembre 1951 à Neuilly-sur-Seine (région parisienne) d’une musicienne et d’un haut fonctionnaire de l’Unesco. Il est le demi-frère du chanteur Julien Clerc.

Évoluant dans un milieu bourgeois, il devient journaliste après des études à Sciences Po Paris, en intégrant d’abord la rédaction du Monde en tant que stagiaire.

Puis il débute sa carrière à la radio, sur Europe 1 (1978-1985) comme journaliste reporter et ensuite au service économie. Il enchaîne sur RMC (1985), où il sera chef du service économie pendant 20 ans, avant de passer dans le service public. Il intègre France 2 (Antenne 2 à l’époque) où il devient une figure. D’un premier temps au service éco, il passe éditorialiste, reporter de guerre, grand reporter, rédacteur en chef de l’émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction…. Il devient aussi le présentateur remplaçant pour les JT de 13 et 20 heures. .

Gérard Leclerc est ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 (2007-2009) avant d’être nommé président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) (2009-2015). Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews et faisait face à Pascal Praud dans l’émission de débat “L’heure des pros”.

Le journaliste était marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron de son nom de jeune fille), voix historique d’Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants.

Le monde de la télévision sous le choc

De nombreuses personnalités médiatiques et politiques ont d’ailleurs rendu hommage au journaliste, choquées de sa disparition subite. À commencer par ses collègues de CNews Laurence Ferrari, Pascal Praud, Christine Kelly notamment. Tous saluant un grand journaliste.

Les politiques, en particulier de droite, ont aussi été nombreux à saluer la mort de l’éditorialiste, parmi lesquelles le président des Républicains, Eric Ciotti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, le maire de Nice, Christian Estrosi, le ministre des Transports, Clément Beaune, Eric Zemmour ou encore Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF et l’ancien président de la République François Hollande.