”Il est mort pour un rêve que nous avons tous” : le frère d’un migrant disparu en mer partage sa tristesse

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord d’une pirogue partie des côtes sénégalaises début juillet et retrouvée lundi au large du Cap-Vert. Mamour Ba est le frère et le cousin de plusieurs passagers. Il s’est confié à la BBC, alors qu’un de ses proches est toujours porté disparu.