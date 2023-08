Sur les plages italiennes, les touristes outrés par une nouvelle règle: "Ils ne peuvent pas faire ça"

Ces derniers renforcent les contrôles, mais les familles n’ont parfois pas d’autre choix que d’apporter leur propre nourriture face aux prix proposés par certains bars et restaurants de bord de mer. Cela s’ajoute aux frais d’entrée de certaines plages dans les Pouilles pouvant varier de 30 euros pour la plage de Mar Village à 100 euros pour celle de Giovinazzo.

L’association locale D’Urso explique que cette nouvelle réglementation sur l’alimentation rajoute un coût supplémentaire aux visiteurs: “Un dimanche ordinaire à la plage de Bari coûte environ 250 à 300 euros par famille. Le prix d’une salade frôle les 25 euros et il y a de moins en moins de plages ‘gratuites’. Si en plus de cela, on commence à interdire aux baigneurs d’apporter de la nourriture, on va vraiment trop loin”.

Contrôle peu strict

Si les exploitants confirment l’existence de certaines interdictions, ils expliquent toutefois que les contrôles ne sont pas aussi stricts que ça: “Nous n’autorisons pas les grands frigos pour les réunions de groupe” rapporte notamment Michele Colella, gérant du Lido Calarena, avant d’ajouter: “Le pique-nique n’est pas autorisé ici. Mais si vous apportez un snack, une boisson ou un petit frigobox, nous fermerons les yeux”.

Cependant, La Reppublica a relaté un récent incident où trois familles ayant apporté leur pique-nique auraient été menacées alors qu’elles avaient déjà payé pour des transats et un parasol. Un des membres de l’une des familles a déclaré avoir été "littéralement intimidé". “Lorsque nous avons ouvert les sacs de nourriture, nous avons été abordés et menacés par des membres du personnel. Ils nous ont dit: "Emportez la nourriture que vous avez apportée ou nous vous mettrons dehors'”.