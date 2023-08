Guerre en Ukraine: Moscou admet une incursion de "saboteurs" sur la rive gauche du Dniepr

"Honteux", "faute terrible": tir nourri de critiques contre Nicolas Sarkozy après ses propos sur l'Ukraine

Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy pour une Ukraine "neutre" et un référendum censé "entériner" l'annexion de la Crimée suscite les critiques en rafales de politiques et d'experts qui jugent "honteux" les propos de l'ex-président et l'accusent d'être "acheté" par la Russie de Poutine.