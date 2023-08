Le président biélorusse déclare qu’il fera “immédiatement” usage d’armes nucléaires en cas d’agression: “Nous n’attendrons pas”

Dans un contexte de tensions exacerbées avec les pays voisins, Alexandre Loukachenko a prévenu que toute provocation entraînerait une réponse “immédiate”. “Nous n’attendrons pas et nous utiliserons tout l’arsenal à disposition, y compris les armes nucléaires”, menace-t-il. “Nous ne les avons pas apportées ici pour effrayer qui que ce soit. Elles représentent un puissant facteur de dissuasion mais il s’agit d’armes nucléaires tactiques et non stratégiques. C’est pourquoi nous les utiliserons immédiatement dès qu’une agression sera lancée contre nous”, prévient-il encore.

À lire aussi

En juin dernier, le président russe Vladimir Poutine avait en effet annoncé avoir livré les premières ogives nucléaires à la Biélorussie. Pour le chef du Kremlin, ces armes agissent comme élément de dissuasion pour “ceux qui pensent à infliger à la Russie une défaite stratégique”.

À lire aussi

Alexandre Loukachenko est également revenu sur la mutinerie avortée du groupe Wagner. Il a rappelé que c’est lui qui avait eu l’idée d’accueillir les troupes d’Evgueni Prigojine en Biélorussie. “Pour étouffer cette mutinerie, pour éteindre cet incendie, il était nécessaire d’accepter toutes les conditions, car la mutinerie aurait pu être dévastatrice pour tout le monde”, a-t-il déclaré. Cependant, pour Alexandre Loukachenko, c’est un non-sens de penser que cet évènement a affaibli la Russie. “Poutine est désormais plus mobilisé, plus rusé et plus sage. Nos adversaires doivent le savoir”, a-t-il affirmé. “Personne ne renversera Poutine aujourd’hui”.