Panique à bord d’un avion : des flammes sortent d’un réacteur en plein vol (VIDÉO)

”Ça a commencé à balancer de gauche à droite, et j’ai tout de suite compris que ce n’était pas normal, car je prends l’avion environ deux fois par mois”, a expliqué le passager. Il a alors relevé le volet de son hublot, qui se trouvait juste à hauteur de l’aile de l’appareil, et a vu “comme des boules de feu” sortir d’un réacteur. “Je me suis dit qu’on allait se crasher”, a confié l’homme. Un autre passager a filmé la scène.

Le pilote a donc interrompu le voyage pour retourner vers Houston et a atterri en toute sécurité. Aucun blessé n’a été signalé. La compagnie aérienne, Southwest Airlines, a affirmé que ses équipes allaient analyser le potentiel problème mécanique de l’avion, qui sera évidemment mis hors service le temps d’être contrôlé.