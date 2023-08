Ils sont connus pour avoir influencé la scène gastronomique britannique. Le restaurant, qui a obtenu trois étoiles en 1982 et qui conserve deux étoiles, a été repris en 1991 par le fils d'Albert, Michel Roux Jr, lui-même un chef réputé au Royaume-Uni.

Il a annoncé la fermeture du "Gavroche" sur Instagram et dans une interview au Times, vendredi soir.

"Je suis vraiment fatigué", a dit le chef de 63 ans au Times qui décrit le restaurant comme "le dernier bastion londonien de la haute cuisine française classique" et "l'un des restaurants les plus célèbres de Grande-Bretagne".

"J'en suis arrivé à un stade où je n'apprécie plus autant ce travail qu'auparavant. C'est un travail très stressant et j'aimerais trouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée", a expliqué Michel Roux Jr.

"Cela fait 34 ans que je suis à la barre, soit plus longtemps que mon père", a-t-il poursuivi. "La pression pour que je puisse offrir la qualité supérieure à laquelle s'attendent tous ceux qui mangent au Gavroche est tellement usante. Ce n'est pas seulement chaque jour et chaque service, mais chaque assiette".

Le chef a aussi mis en avant les difficultés liées à la pandémie du Covid et le Brexit qui "a mis des bâtons dans les roues en termes d'approvisionnement, de personnel et de coûts".

Mais il assure que le restaurant se porte très bien financièrement et qu'il reste "complet tous les jours".

Michel Roux Jr a annoncé "une série de diners de célébration" à partir de novembre et jusqu'à la fermeture en janvier.