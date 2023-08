“Compte tenu de la manière dont il a été pendu, il ne fait absolument aucun doute que cet acte de barbarie a été commis de façon volontaire et dans l’objectif de lui procurer une longue et douloureuse agonie” a déclaré Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’association Action Protection Animale. Une plainte a été déposée pour “actes de cruauté ayant entraîné la mort” par l’association. Ce délit est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

”Violents et multiples coups”

Le malinois serait décédé dans la nuit de jeudi à vendredi un peu après 3 heures du matin d’après les informations récoltées par Action Protection Animale. Des caméras de surveillance ont capté une partie de la scène et permettent de voir le chien muselé et attaché qui “ne peut ni fuir, ni se défendre” a détaillé la présidente.

Cette dernière poursuit en détaillant la scène : “Les caméras de vidéosurveillance de la ville ont filmé un homme en train de traîner le chien dans la rue, en lui assénant de violents et multiples coups”. On observe ensuite l’homme passer derrière le bâtiment situé devant le lycée Paul-Le-Rolland avec le malinois avant de repasser vingt minutes plus tard, sans le chien. “Son tortionnaire l’a regardé souffrir avant de le laisser là” regrette la présidente de l’association.