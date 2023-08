Guerre en Ukraine: l'ONU dénonce une attaque "odieuse" après le bombardement meurtrier à Tcherniguiv

Guerre en Ukraine: une attaque "odieuse" à Tcherniguiv après une réunion entre Poutine et ses généraux, 7 morts et 110 blessés (PHOTOS)

Un missile russe a frappé samedi le centre-ville de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, faisant au moins sept morts et 110 blessés selon les autorités locales, peu après une réunion au sommet entre Vladimir Poutine et ses généraux, non loin de la frontière ukrainienne.