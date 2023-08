Disparition d’Emile : l’affaire sera traitée comme criminelle pour "enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires sur mineur"

Disparu depuis le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernet, le petit Emile âgé de deux ans et demi n’a plus donné signe de vie. L’information judiciaire est requalifiée pour “enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire”.