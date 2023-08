Disparition d’Emile : “On a affaire à quelqu’un de machiavélique”

Les battues n'ont donné aucun résultat. ©BELGA

Le cadre juridique de cette affaire prend une autre tournure. En effet, le 28 juillet dernier, à la suite d’un réquisitoire supplétif rédigé par le procureur de la république d’Aix-en-Provence, la disparition du petit garçon est requalifiée à des faits “d’enlèvement, arrestation, détention, et séquestration arbitraires sur mineur de quinze ans”, apprend-on aujourd’hui. Cette disparition sera désormais traitée comme une affaire criminelle. ” Ce changement de cadre juridique n’est pas intervenu en réaction à une avancée particulière de l’enquête qui nous orienterait plus particulièrement vers une hypothèse criminelle. Il permet simplement aux magistrats et aux services d’enquête de réaliser des actes d’enquête, gardes à vue, déferrements, interceptions téléphoniques… que ne permettait pas le cadre initial”, a expliqué au Parisien Jean-Luc Blachon, procureur de la République.

Selon le procureur, aucune des pistes n’est écartée : il y a celle de l’enlèvement bien qu’on se trouve loin de la route principale, il aurait fallu que le kidnappeur circule sur les petites routes qui mènent au hameau du Haut-Vernet. Le cas échéant, Emile est-il toujours séquestré ou a-t-il été tué et caché. Il y a aussi la piste de l’accident avec soustraction du corps. Un accident de voiture, de quad, ou de tracteur, le conducteur se débarrassant, ailleurs, du corps de la petite victime.

Dès fin juillet, Jacques Morel, général de gendarmerie et ancien patron de la section de recherches de Versailles l’expliquait clairement sur BFM : “Les investigations actuelles, qui étaient sur une disparition inquiétante, vont maintenant s’orienter vers une piste plus criminelle. On va sans doute être obligé d’admettre qu’il n’a pas pu sortir tout seul de cette zone sans l’aide, la complicité, ou la contrainte d’un tiers.”

Il y a quelques jours le maire François Balique affirmait ceci au Parisien : “On a affaire à quelqu’un de machiavélique”.

C’est depuis peu la fontaine de la rue principale, pentue, du Haut-Vernet qui suscite bien des interrogations. C’est là que la trace du petit garçon de deux ans et demi se perd et qu’il semble s’être volatilisé. Cette fontaine est posée à soixante mètres de la maison des grands-parents maternels du petit garçon. C’est précisément là que les trois chiens de race Saint-Hubert de la gendarmerie nationale, qui sont intervenus en deuxième rideau, se sont arrêtés lorsqu’ils ont suivi l’odeur du petit garçon.

Acte criminel ? Mais commis par qui ? Un prédateur lambda ? Une personne du village ? La famille qui se mure dans le silence depuis le début de l’affaire à en attirer des soupçons ? Un revanchard ?

Le profil très atypique de Colomban et Marie S., les parents d’Émile, – catholiques traditionalistes et engagés dans des mouvements d’ultra-droite tout comme le grand-père d’Émile, patriarche omnipotent, autoritaire, d’une famille très autocentrée, interpellent.

Des soupçons alimentés également par le pedigree du père, Colomban S. (26 ans). Ancien membre de l’Action française, cet ingénieur à Marseille était également un militant très actif au sein de l’antenne locale du groupuscule Bastion social, association d’extrême droite. Un engagement qui lui avait valu une comparution devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, en 2018, pour une agression présumée sur des personnes d’origine étrangère. Il avait aussi été candidat, avec sa femme, sur la liste “Zou la liste qui vous débarrasse du système” -proche d’Eric Zemmour et de la Ligue du Sud.

Le grand-père Philippe a aussi été pointé du doigt par certains villageois. “Philippe avait la main leste sur ses enfants. Il a pu vouloir punir Émile d’avoir désobéi, le suivre jusqu’à la cabane et lui donner une gifle trop forte…”, exprime un riverain dans Le Nouveau Détective. Un témoignage à prendre, à ce stade, avec des pincettes. Les oncles et tantes d’Émile avaient de fait construit une cabane en bois dans le jardin de la maison familiale. Le petit garçon avait montré son intérêt pour la construction avant de disparaître. L’enfant a-t-il profité d’un instant de relâchement pour s’éclipser et “échapper à l’autorité de son grand-père” ?