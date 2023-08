Grèce: les feux de forêt font rage, un mort dans le centre du pays, "il a couru à sa bergerie pour sauver ses animaux"

Un avis d'évacuation a été émis pour des touristes qui se trouvaient sur une plage voisine. Quelque 60 sapeurs-pompiers assistés de quatre avions interviennent sur place.

Un autre incendie s'est déclaré sur l'île d'Eubée où 42 pompiers et quatre avions luttent contre les flammes.

Deux autres font rage dans le nord-est de la Grèce dans les régions de Rodopi et de Kavala, tandis qu'un autre a éclaté à Aspropyrgos, une ville à l'ouest d'Athènes.

Des incendies font également rage pour le troisième jour consécutif le nord-est de la Grèce, près de la ville portuaire d'Alexandroupolis.

Sept pompiers et un volontaire ont été hospitalisés pour des blessures.

L'Union européenne a annoncé qu'elle déployait deux avions de lutte contre les incendies basés à Chypre et une équipe roumaine de pompiers via le mécanisme de protection civile de l'UE.

"Plus intenses et violents"

"La Grèce a déjà connu de loin son pire mois de juillet depuis 2008 en termes d'incendies de forêt", a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic. "Les incendies sont plus intenses et violents, détruisant plus de surface qu'auparavant", a-t-il ajouté.

Les autorités de la protection civile ont mis en garde lundi contre un risque d'incendie "extrême" dans la région de la capitale, Athènes, et d'autres parties du sud de la Grèce.

"Nous sommes confrontés à des phénomènes extrêmes et nous devons tous nous adapter à cette situation difficile", a déclaré le porte-parole des pompiers Yannis Artopios dans des déclarations télévisées, appelant la population à suivre les instructions des autorités.

Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d'incendies, persisteront en Grèce jusqu'à vendredi.

Une douzaine de groupements de population ont été évacués au cours du week-end et les autorités de la protection civile ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur en raison de la fumée.

Le 18 juillet, un incendie attisé par des vents violents avait ravagé près de 17.770 hectares en dix jours au sud de Rhodes, île touristique très prisée du sud-est de la mer Egée.

Environ 20.000 personnes, principalement des touristes, ont dû être évacuées. Fin juillet, le pays a connu sa pire canicule depuis un mois de juillet, avec des températures dépassant les 40°C en de nombreux endroits, selon l'Observatoire national d'Athènes.