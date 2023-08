Prigojine se montre pour la première fois dans une vidéo depuis la mutinerie contre la Russie : “Rendre l’Afrique libre”

Le chef du groupe Wagner a “enfin” donné de ses nouvelles. Dans une vidéo publiée où il se tient en uniforme de camouflage sur une plaine de sable et de cailloux, l’homme de guerre s’exprime en Russe. “Il fait plus de 50 degrés, tout se passe comme nous le souhaitons. Nous embauchons de vrais hommes forts et nous continuons à accomplir les tâches qui ont été fixées et que nous avons promis d’accomplir”, explique l’ancien homme de main de Poutine. “Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre. La justice et le bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l’état islamique, Al-Qaïda et d’autres bandits.” À la fin du clip, Prigojine sort une arme automatique et pose fièrement avec.

C’est l’agence Reuters qui a réceptionné la vidéo. Jusque-là, elle ne parvient pas à géolocaliser avec précision l’endroit où cette vidéo a été prise ni son authenticité. Les commentaires de Prigojine, et certains rapports des chaînes pro-Wagner, suggèrent qu’il se situe en Afrique. “Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre. La justice et le bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l’état islamique, Al-Qaïda et d’autres bandits.”

Autre objectif poursuivi par cette vidéo : recruter. “Nous recrutons des volontaires pour agrandir notre armée. Nous accomplirons toutes les tâches qui nous seront confiées”, assure le chef de la milice, avec un numéro de téléphone inscrit en dessous.

Pour Yaroslav Trofimov, le correspondant en chef des affaires étrangères du Wall Street Journal, cette vidéo a été tournée au Sahel. Selon cet expert, il se trouve entre le désert du Sahara au nord et la région tropicale humide autour de l’équateur.

Depuis sa mutinerie qui avait duré 24 heures contre la Russie, le sort réservé aux hommes de Wagner n’est pas très clair. L’accord conclu prévoyait trois issues : les mercenaires pouvaient se fondre dans l’armée russe, retourner à la société civile ou partir en Biélorussie. Ils devraient aider Alexandre Loukachenko, le président du Belarus, à former de nouveaux soldats pour le pays ami de la Russie.

Depuis 2017, Wagner est actif en Afrique. Il a notamment agi en Libye, au Mali au Mozambique, en République centrafricaine et au Soudan. Fin juillet, un coup d’État a eu lieu au Niger. La Russie a été portée aux nues tandis que la France a été fortement reniée. Prigojine a déjà proposé d’envoyer un millier de combattants dans le pays d’Afrique de l’Ouest pour aider les putschistes.