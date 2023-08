Assis à celles-ci, des influenceurs venus faire la fête à Cannes mais le climat de fête a vite laisse place à de vives tensions et la situation a complètement dérapé quand une personne a lancé une bouteille sur une personne se trouvant à l'autre table.

L'influenceur Aqababe a partagé une vidéo de la bagarre sur Twitter. "Hier une bagarre a éclaté à Cannes au Palme ( boîte de nuit) Ahmed Thai, Ad Laurent et leur copains ce sont embrouillé avec l’équipe de Yomi Denzel. Beaucoup de filles blessées, l’établissement a fermé suite à ça !"

Le patron de la boite a réagi auprès de Nice Matin: "Il y avait deux tables d’influenceurs, une de Dubaï, l’autre de Français. Une des personnes présentes a lancé une bouteille sur la table voisine. Une jeune femme l’a reçue en pleine arcade et a été blessée. Une bagarre a éclaté, les agents de sécurité sont immédiatement intervenus et ont fait sortir les protagonistes, appelé la police et les pompiers, qui ont pris en charge la jeune fille blessée et un homme victime de coups de poing", commente-t-il.