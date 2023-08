”Nous avons passé la nuit dans la peur”, ont-ils témoigné peu après leur sauvetage par une équipe de commandos entraînés accompagnés d’habitants de l’endroit qui connaissent bien le terrain. Les secouristes pakistanais ont réussi à libérer le dernier des huit occupants après pas moins de 15 heures d’attente dans la cabine bloquée dans les airs.

Parmi les jeunes, âgés de 10 à 16 ans, Ata Ullah raconte le cauchemar qu’ils ont vécu dans cette cabine suspendue à un seul câble. “Trois ou quatre personnes sont entrées dans le téléphérique, puis nous étions huit à l’intérieur. Lorsque nous sommes arrivés au milieu, le câble s’est rompu et la cabine s’est mise à pendre. Nous étions effrayés et bouleversés. Nous avons passé toute la nuit dans la peur. Mais quand l’armée est arrivée, nous avons vu une chance de survivre”, explique-t-il non sans émotion.

Lors de la longue attente dans la cabine, un garçon de 16 ans souffrant de problèmes cardiaques s’était évanoui. Un deuxième occupant avait également perdu connaissance par moments en raison de la chaleur et du stress. Les équipes médicales leur ont administré des médicaments et ils se portent bien.