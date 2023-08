Une fois que le décès du patron de la milice paramilitaire Wagner a été confirmé, le Kremlin n’a fait aucune réaction, ne confirmant jamais que Prigojine faisait bel et bien partie des dix personnes à bord de l’avion.

”La commission d’enquête russe a ouvert une procédure pénale” a réagi la porte-parole du Kremlin, Svetlana Petrenko. Affirmant qu’une “équipe d’enquête a été envoyée sur les lieux de l’accident” et que “tous les examens médico-légaux nécessaires sont en cours”.

Du côté des médias russes, le crash du jet privé du patron de Wagner a été également très peu évoqué. La chaîne d’état Russia 1 a simplement relayé que les dix personnes présentes à bord étaient décédées, sans mentionner quelque part qu’il pourrait s’agir d’Evguéni Prigojine.

Même son de cloche sur une autre chaine de télévision de l’État russe où il est stipulé qu'” un avion d’affaires transportant 3 membres d’équipage et 7 autres personnes s’est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg et que les urgences étaient sur place”.

Une réaction russe est attendue ce jeudi au 15e sommet des BRICS qui a lieu à Johannesbourg en Afrique du Sud. La Russie doit prendre la parole mais on ignore encore si Vladimir Poutine prendra la parole par vidéo ou si le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui représente Poutine en Afrique du Sud, réagira au nom des Russes.