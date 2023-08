Tollé en Inde après la publication d’une vidéo où une enseignante encourage sa classe à frapper un élève musulman, en larmes

Une vidéo polémique, enregistrée dans une école privée de Muzaffarnagar (nord de l’Inde), tourne depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, et suscite la controverse en Inde. On y voit une enseignante, assise à son bureau devant ses élèves, dont un est debout près du bureau, en larmes. Les autres enfants sont assis au sol, avec leurs feuilles de cours sur les genoux. Un petit élève se lève alors et vient donner une gifle au garçon qui se tient debout. On entend la personne qui filme rire suite à cela, tandis que l’enseignante encourage de la main d’autres élèves à venir frapper leur petit camarade en pleurs.