Comme le relayent nos confrères d'HLN, on ignore si le bébé était en vie quand la police est arrivée. Au cours du week-end, une autopsie a été réalisée et les médecins ont conclu que le bébé est mort à cause des suite des morsures du chien.

Jeudi, la police avait perquisitionné la maison des parents du bébé et saisi le chien.

L'enquête se poursuit afin d'expliquer les circonstances de ce terrible drame.