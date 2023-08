”L’avion va exploser dans les airs” : Prigojine prédit sa propre mort dans une vieille vidéo qui refait surface

C’est là qu’il ajoute cette phrase qu’il ne savait pas prémonitoire : “Et si les rouages ​​ne sont pas réglés rapidement, l’avion va exploser dans les airs”. Il ajoute de lui-même qu’on ferait mieux de le tuer. “Aujourd’hui, nous avons atteint le point d’ébullition”, commence-t-il. “Pourquoi est-ce que je parle si sincèrement maintenant ? Parce que je n’ai pas le droit, devant les gens qui continueront à vivre dans ce pays, de mentir. On leur ment en ce moment. Vous feriez mieux de me tuer alors, mais je ne vais pas mentir.”

Evguéni Prigojine est décédé mercredi 23 août dans un crash d’avion.