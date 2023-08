”Ça fume, ça va exploser” : les passagers d’un vol depuis Paris évitent un terrible crash grâce à un “équipage exceptionnel”

”Le personnel de bord réagit à une vitesse déconcertante. Dans un temps comme suspendu, le chef de cabine récupère ce qui pourrait faire l’effet d’une bombe et, assisté de ses collègues, qui ont toutes revêtu des cagoules antifumées argentées impressionnantes, réussit à maîtriser le début d’incendie. Dans un silence assourdissant, une ambiance de peur glaçante, leur professionnalisme et le contrôle qu’ils semblent avoir de la situation laisse espérer une issue moins fatale que celle que nous venons tous d’entrevoir”, détaille la passagère. “En quelques minutes les deux ou trois extincteurs sont vidés sur la batterie fumante au sol dans l’intercabine et les hôtesses font des va-et-vient avec des seaux à champagne remplis d’eau.”

Sur Instagram, Marie-Cécile Zinsou salue le travail de “cet équipage exceptionnel” : “Ils ont géré une situation vraiment compliquée avec un professionnalisme remarquable”, félicite-t-elle.

De son côté, la compagnie aérienne Air France souligne que l’équipage est “formé et entraîné régulièrement à ce type de situation” et que “la sécurité du vol n’a jamais été mise en cause”.