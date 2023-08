À lire aussi

”L’adieu à Evgueni Viktorovitch s’est déroulé en privé. Les personnes souhaitant faire leurs adieux peuvent se rendre au cimetière de Porokhovskoïé”, indique Concord, la société de Prigojine, sur Telegram.

Les obsèques ont débuté à 16h. La mère de Prigojine ainsi que des soldats de Wagner étaient sur place, d’après des canaux Telegram proches de Prigojine. Pas d’honneurs militaires pour l’ancien patron du groupe Wagner, qui avait reçu par le passé des décorations. Son corps repose à présent dans le même cimetière que celui de son père.

Anne Delizée, spécialiste de la Russie donnant cours à l’UMons, s’est exprimée sur cet enterrement auprès de nos confrères de LN24. Pourquoi ces funérailles se sont-elles tenues en privé et qu’est-ce que cela signifie de la part de Valdimir Poutine ? “Tout d’abord, je pense que cela veut dire que ce n’est pas un personnage d’État, donc il n’avait pas droit à des funérailles d’État”, explique-t-elle, avant de poursuivre : “La privauté de cette cérémonie funéraire s’explique pour éviter des attroupements et des foules… Je pense aussi que c’est pour éviter que des images circulent et alimentent le mythe Prigojine, car même mort, il continuera à faire de l’ombre au Kremlin. Parce qu’il est en train d’être héroïsé, il est celui qui a osé s’opposer à Poutine.”