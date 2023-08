”Le lieu du crash a déjà été aplani et nettoyé” : l’enquête sur le crash d’avion de Prigojine expédiée négligemment par la Russie

Un journaliste de CNN s’est rendu en Russie ce lundi afin de rendre compte de la situation. Non loin du Kremlin, un mémorial improvisé, composé de drapeaux, de fleurs et de portraits de Prigojine a été érigé. “De moins en moins de monde songe réellement à notre pays”, déclare un citoyen russe. “Evguéni Prigojine, lui, a pensé à la Russie, notre histoire et nos objectifs. Il a vraiment montré ce qu’il fallait faire”. Une autre femme a également affirmé que “les troupes de Wagner étaient des héros” mais que “tout le monde faisait des erreurs”.

Sur le site même du crash, l’enquête semble avoir été expédiée. Les éventuelles preuves de l’accident ont été négligemment déplacées à la hâte. “L’endroit a déjà été aplani et nettoyé. Il y a juste un petit mémorial qui a été placé à l’endroit du drame”, précise ainsi le journaliste.