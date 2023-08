Les parents du petit Emile s’expriment pour la première fois après la disparition de leur enfant : “Parfois, nous sommes submergés par le chagrin”

À lire aussi

Les parents avouent ne “pas pouvoir s’empêcher d’espérer” dans cette affaire. “Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l’angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance à cause d’une lettre ou d’un signe qui nous touche”, raconte Marie, la maman.

”Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer… Nous demandons à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour nous de continuer à prier”, le papa.

Emile, deux ans et demi, a disparu depuis le 8 juillet dernier au Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Aucune trace n’a à ce jour été retrouvée.