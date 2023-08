Le robot mobile indien confirme la présence de soufre près du pôle sud de La Lune

"Ces mesures in situ confirment sans ambiguïté la présence de soufre dans la région, ce qui n'était pas possible avec les instruments embarqués sur les satellites", ajoute le communiqué.

Elles ont également confirmé la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de chrome et de titane sur la surface lunaire, selon l'ISRO. D'autres mesures ont aussi montré la présence de manganèse, de silicium et d'oxygène.

Le robot mobile à six roues, Pragyan ("sagesse" en sanskrit), arpentera cette zone encore peu cartographiée et transmettra des images et des données scientifiques pendant les deux semaines de la mission.

Le 23 août, l'Inde est devenue la première nation à poser un engin spatial près du pôle sud de la Lune, une zone inexplorée, et a rejoint le club très restreint des pays ayant réussi à procéder à un alunissage contrôlé.

Avant l'Inde, seuls les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Chine étaient déjà parvenus à mener avec succès une telle opération.

Quelques jours avant l'alunissage du vaisseau Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, la sonde russe Luna-25 s'était écrasée dans la même région.

En 2014, l'Inde est également devenue la première nation asiatique à avoir placé un engin en orbite autour de la planète Mars. Elle prévoit de lancer une mission habitée de trois jours autour de la Terre d'ici l'année prochaine.

Est prévue également une mission conjointe avec le Japon pour envoyer une sonde sur la Lune d'ici 2025 ainsi qu'une mission vers Vénus d'ici deux ans.