57 gardiens et policiers retenus en otage par des prisonniers en Equateur: "Nous sommes inquiets"

Mercredi, des centaines de soldats et de policiers ont mené une opération de recherches d'armes, de munitions et d'explosifs dans la prison de Latacunga (sud), l'un des plus importants pénitenciers du pays. Les affrontements entre bandes de prisonniers y sont fréquents. Quelque 430 détenus sont morts en Equateur depuis 2021.

Les hypothèses sur les raisons de la prise d'otages à Cuenca se sont multipliées au long de la journée, mais la piste des représailles après l'intervention des forces armées à Latacunga a d'abord été avancée par l'administration pénitentiaire (SNAI) du pays.

Plus tard, les autorités ont indiqué que la prise d'otages était un signe de protestation contre le transfert de détenus vers d'autres pénitenciers.

Des groupes liés au narcotrafic se font la guerre pour le pouvoir dans les prisons, qui sont devenues des centres d'opérations.

Face à cette vague de violences entre organisations liées à des cartels mexicains ou colombiens, le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'urgence le 24 juillet dans tout le système pénitentiaire pendant 60 jours. Il permet notamment de déployer l'armée dans les prisons.