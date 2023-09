Vladimir Poutine annonce une nouvelle rencontre avec Xi Jinping

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se rencontreront une nouvelle fois prochainement, a annoncé Vladimir Poutine vendredi durant une rencontre avec des enfants et des adolescents à l'occasion de la rentrée scolaire en Russie. Il n'a toutefois pas précisé la date et le lieu de cette rencontre.