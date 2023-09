Mais avant de mettre en place cette expérience, ils ont simulé différentes batailles sur le jeu vidéo "Age of Empires II". Le procédé est simple. Lors du premier test, un groupe de "chevaliers teutoniques" a affronté un groupe "d'épéistes à deux mains". Les chevaliers étant plus forts, ils ont battu les épéistes. Mais lors des essais qui ont suivi, les scientifiques ont multiplié le nombre "d'épéistes à deux mains" par cinq. À la suite de ce changement, les résultats se sont inversés.

Vient ensuite l’application de ces stratégies sur des fourmis. Les chercheurs ont décidé d’opposer deux espèces différentes: la fourmi d’Argentine et la fourmi à viande australienne. La fourmi d’Argentine mesure seulement deux millimètres et crée de grandes colonies. Cette espèce correspond au groupe des épéistes du jeu vidéo. La fourmi à viande australienne est beaucoup plus grande avec un rapport poids/taille 40 fois supérieur à la fourmi d’Argentine. Elle incarne donc le groupe des chevaliers.

Des essais sont ensuite réalisés. Ils commencent par constater que les fourmis australiennes n’attaquent pas les fourmis d’Argentine. Néanmoins, ces dernières tentent parfois d’affronter leurs adversaires, mais elles ne survivent pas à la bataille. Au bout de 24 heures, aucune fourmi d’Argentine n’a survécu.

Les chercheurs établissent d’autres observations. En effet, plus il y a de fourmis argentines, plus le nombre de fourmis australiennes tuées augmente. Ils voient aussi que les fourmis à viande australiennes résistent mieux dans un environnement complexe que dans un environnement simple.

Finalement, les chercheurs ont conclu leur expérience par la constatation suivante: "La complexité environnementale influence effectivement la relation entre la taille du groupe et la capacité de combat du groupe".