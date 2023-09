Pour y vivre confortablement, l’homme avait aménagé la grotte. On a pu y retrouver une table fabriquée à base d’une caisse, un matelas suspendu sur des hamacs, un seau suspendu en guise de douche et des moustiquaires pour se préserver des insectes, comme le rapporte le journal The Sun.

Il a cependant été repéré par un homme qui a signalé sa présence au Ministère Régional du Territoire, qui a envoyé plusieurs policiers pour vérifier l’information. Ils sont tombés sur la grotte aménagée et ont ordonné à l’homme de quitter les lieux après les avoir vidés. La cause ? Il violait une loi sur le camping illégal.