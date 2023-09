Les F-16 de la Belgique ne sont plus utilisables pour l'Ukraine: "On ne peut pas leur fournir des avions que nous-mêmes nous n'utiliserions pas"

Notre pays a déjà envoyé des armes automatiques, des véhicules blindés Lynx et plus de 200 camions Volvo en Ukraine, ainsi que des munitions, du carburant et du matériel médical. Toutefois, cela ne signifie pas que nous enverrons bientôt de vieux F-16 à l'Ukraine dès que les premiers F-35 auront été livrés, a déclaré Frédéric Goetynck, chef des ressources matérielles de l'armée, dans une interview accordée à De Standaard..