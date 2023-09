Ces intempéries, qui affectent le pays depuis ce week-end, ont touché en particulier les régions de Madrid et de Castille-La-Manche (dans le centre du pays), où des trombes d’eau se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi.

Sur les réseaux sociaux, des images impressionnantes circulent. On peut notamment voir l’eau s’infiltrer à l’intérieur d’un métro à Madrid.

Un enfant miraculé

Toujours dans la région de Madrid, une famille qui circulait en voiture a été prise au piège. Si la mère de famille et sa fille ont pu rapidement être secourues, le fils de 10 ans et le père, au volant, ont été emportés par la rivière en crue. Par miracle, l’enfant de 10 ans a pu trouver refuge dans un arbre et après avoir passé toute une nuit isolé, il a été secouru. Les services de secours poursuivent par contre toujours leurs recherches pour retrouver le père de famille.

Des ponts cassés et des routes inondées

À plusieurs endroits, les intempéries ont provoqué d’importantes inondations. De nombreuses vidéos circulent sur lesquelles on peut voir des véhicules être emportés.

Ce lundi, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus, l’heure est également au constat des dégâts. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, ils sont nombreux.