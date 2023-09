Disparition du petit Emile: poussé par les habitants, le maire du village prend à nouveau une mesure forte

À lire aussi

Il l'avait déjà fait en juillet et août afin d'éviter les va-et-vient des journalistes et badauds. La mesure prenait fin à partir de ce 1er septembre mais poussé par les riverains, le maire a annoncé que l'accès au village allait à nouveau être restreint à partir du 15 septembre. "Toute personne qui ne possède pas de résidence principale ou secondaire au Haut-Vernet ne pourra plus y accéder", précise le média français.

La raison? Toujours la même... Les habitants se plaignent de la présence en nombre de journalistes et personnes étrangères au village. "Certains n’osent même plus ouvrir les volets, tellement des photographes mitraillent les lieux", indique le maire à BFM TV.