Un adolescent américain est mort après avoir mangé une chips de tortilla particulièrement épicée

Un jeune Américain de 14 ans est décédé vendredi, selon sa famille, après avoir participé au "One Chip Challenge" du fabricant américain de chips Paqui. La marque met ses clients au défi de manger une chips assaisonnée avec les piments Carolina Reaper et Naga Viper, particulièrement épicés, puis d'attendre le plus longtemps possible avant de manger ou de boire quoi que ce soit. La police a indiqué aux médias américains que les résultats de l'autopsie étaient encore attendus.