Canicules, sécheresses, inondations, incendies et été le plus chaud jamais enregistré : "L'effondrement climatique a commencé"

Canicules, sécheresses, inondations ou incendies ont frappé l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord sur cette période, dans des proportions dramatiques et souvent inédites, avec leur prix en vies humaines et en dégâts sur les économies et l'environnement.