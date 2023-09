États-Unis : un enfant de 11 ans sera jugé pour le meurtre de sa mère

Mais le petit garçon pourrait encore échapper à un tel procès. Raison pour laquelle son identité n’a pas été dévoilée.

Le meurtre de sa mère remonte donc à novembre 2022. L’enfant avait d’abord expliqué avoir retrouvé le corps de sa mère dans la cave. Mais il a ensuite changé son témoignage et a expliqué avoir tué sa mère “par accident”. Le petit garçon explique aux policiers avoir pointé l’arme de sa mère sur elle dans le but de “lui faire peur” et qu’il avait “l’intention de tirer dur le mur derrière elle”.

Mais un élément va éveiller quelques questions quant à la nature de l’accident et sur la culpabilité du fils. Timothy Keller, un inspecteur local, explique que le lendemain, le garçon a acheté un casque de réalité virtuelle sur Amazon via le compte de sa mère décédée. La famille de la victime a alors partagé ses soupçons quant à la culpabilité du petit garçon. En effet, l’enfant et la mère s’étaient disputés quelques jours auparavant au sujet de ce casque. Une dispute qui pourrait constituer un motif dans le meurtre de sa mère et pourrait également indiquer une préméditation.