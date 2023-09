Marion Maréchal se fait tacler par le Rassemblement National : “Je ne sais pas si c’est une concurrente sérieuse”

Si cette nouvelle n’est pas surprenante, elle semble néanmoins laisser un goût amer pour certains cadres du RN, qui n’hésitent pas à tacler la jeune femme. Sébastien Chenu, porte-parole du RN, a donné son avis au micro de Franceinfo sur la menace que représente Marion Maréchal pour son parti. “Je ne sais pas si c’est une concurrente sérieuse, elle a fait beaucoup d’allers-retours avec la politique.” Pour lui, cette nouvelle attribution est “une candidature de témoignage” et qui “[ne pourra pas] faire la course en tête et qui [ne pourra pas] tacler Emmanuel Macron”.

Alexandre Dufosset, chef de cabinet de Sébastien Chenu et élu régional du RN, a également réagi à l’annonce. “J’ai écouté Marion Maréchal sur TF1, et c’était nul”, déclarait-il dans un tweet.

Ces élections européennes constituent un enjeu de taille pour le Rassemblement National qui a pour but de remporter ces “élections de mi-mandat”, qui pourraient annoncer la victoire de Marine Lepen en 2027.