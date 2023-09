Guerre en Ukraine : “Laisser la Russie obtenir les ressources de l’Ukraine ne fera qu’accroître les ambitions du Kremlin, l’OTAN finira impliquée”

Pour l’ancien ministre de la Défense, un accord ne servirait à la Russie qu’à gagner du temps pour “se regrouper et résoudre la question ukrainienne”. Il compare les méthodes russes à celles de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il avait été demandé à la Tchécoslovaquie de céder les Sudètes de la même façon qu’aujourd’hui, on demande à l’Ukraine de faire des concessions territoriales. “Nous savons par l’histoire que cela n’a pas arrêté Hitler. Bientôt, le Troisième Reich avait un contrôle total sur ce qui restait de la Tchécoslovaquie, y compris son arsenal militaire. Les actions de Poutine suivent un schéma similaire”, explique Oleksii Reznikov.

Il considère en effet que Poutine n’a aucune intention de négocier une paix avec l’Ukraine : “Son objectif est la destruction de la souveraineté de l’État ukrainien et l’assimilation de son peuple.”

Il n’est pas le seul à penser qu’il sera difficile pour l’Ukraine de sortir de cette guerre avec l’intégralité de son territoire. Stian Jenssen, haut responsable de l’OTAN, a notamment déclaré que Zelensky pourrait devoir céder certaines terres à la Russie pour arriver à la paix et rejoindre l’OTAN. Il a par la suite présenté ses excuses pour ces propos suite à une vague de colère à Kiev.

À lire aussi

”Les ambitions du Kremlin conduiront à une nouvelle grande guerre en Europe de l’Est”

L’ancien ministre de la Défense ukrainien ne pense pas que le président russe compte s’arrêter à l’Ukraine. “Laisser la Russie obtenir les ressources de l’Ukraine ne fera qu’accroître les ambitions du Kremlin et conduira à une nouvelle grande guerre en Europe de l’Est, qui impliquera inévitablement l’OTAN – avec tous les risques qui en résultent”, explique-t-il.

Pour Oleksii Reznikov, l’Ukraine doit restaurer ses frontières de 1991, les troupes russes doivent se retirer et des réparations et punitions des criminels de guerre doivent avoir lieu. Une étape essentielle est l’intégration de l’Ukraine dans des pactes de sécurité et des “amendements au droit international pour prévenir d’agressions similaires à l’avenir”.

Pour conclure, il a appelé à “l’unité, au courage et à l’action concertée. C’est la seule manière de sauver ce monde de la catastrophe de la Troisième Guerre mondiale.”