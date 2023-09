”La Russie saisit l’occasion pour faire un scandale” : pourquoi les armes que Washington s’apprête à fournir à Kiev sont-elles controversées ?

Ces armes, des obus de 120 mm pouvant être tirés depuis des chars Abrams M1 fabriqués aux États-Unis, devraient arriver sur le territoire ukrainien d’ici l’automne. Mais l’aspect radioactif de ces munitions suscite la polémique et pose la question d’un risque pour les civils.

L’utilisation de ces armes a suscité par le passé “une hausse effrénée de cancers”, a pointé du doigt le porte-parole du Kremlin, déclarant que la “responsabilité incombera aux États-Unis. Il y a également une crainte pour la planète, redoutant un nouveau Tchernobyl. Mais, selon Isabelle Dufour, directrice des études stratégiques chez Eurocrise, “c’est un peu hypocrite de le brandir comme menace particulière dans un conflit qui est déjà une catastrophe environnementale”, peut-on lire dans les colonnes du journal 20 Minutes.

Quels sont les dangers de l’uranium appauvri ?

L’uranium appauvri est ce qu’il reste lorsque la majorité des isotopes hautement radioactifs de l’uranium ont été extraits pour être utilisés comme combustible nucléaire ou encore dans des armes nucléaires. Ça le rend nettement moins radioactif que l’uranium enrichi, près de 60 % de moins, et est incapable de produire une réaction nucléaire.

Son atout ? Étant un métal extrêmement dense, deux fois plus que le plomb, et dur, il ne se déforme pas pendant la poussée. Cela en fait un projectile très efficace. Il est très rapide et a la capacité de traverser les protections des chars ennemis, devenant plus tranchants lors de l’impact avec sa cible. “Pas grand-chose n’y résiste”, explique Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, au micro de 20 Minutes.

Cependant, le mot uranium continue de faire peur aux gens, redoutant sa radiation. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), “l’uranium appauvri est nettement moins radioactif que l’uranium naturel” mais nécessite une certaine prudence lors de sa manipulation. Après avoir mené plusieurs études, l’agence a considéré que l’exposition à l’uranium appauvri n’a pas pu être liée à une augmentation statistiquement signification des taux de mortalité.

Il peut néanmoins présenter un danger s’il pénètre dans le corps, ou encore lorsque les munitions à uranium appauvri frappent la protection d’un char. Elles peuvent alors prendre feu puisque l’uranium est “pyrophorique” et peut s’enflammer au-dessus de 700 °C, ce qui produit des poussières d’uranium ou des particules d’aérosol. Le risque est alors d’inhaler ces particules, qui peuvent pénétrer dans le sang et causer des dommages aux reins ou augmenter le risque de cancer du poumon. Mais cette arme a déjà été utilisée par le passé, comme l’a souligné la Commission européenne : “Le suivi médical des vétérans de la Guerre du Golfe ayant reçu des éclats d’obus contenant de l’uranium n’a jusqu’ici révélé aucune conséquence grave pour la santé”, relate-t-elle.

Stéphane Audrand, consultant en risques internationaux, a quant à lui souligné l’ironie de la situation : “Si vous vous prenez un obus sur la gueule, ce n’est pas la poussière avec des traces d’uranium qui va poser un problème”, a-t-il écrit sur Twitter.

Désinformation volontaire ?

Plusieurs personnalités politiques et scientifiques ont pointé du doigt une tentative de désinformation de la part de la Russie. “Il s’agit d’un composant standard et n’a rien à voir avec les armes ou les capacités nucléaires. La Russie le sait, mais essaie délibérément de désinformer”, a déclaré un porte-parole du ministère de la défense britannique, qui va également livrer ces munitions. “La Russie saisit l’occasion pour faire un scandale, pour faire peur et dégrader l’image des alliés de l’Ukraine, ils l’avaient déjà fait avec les Challengers britanniques”, rappelle de son côté l’ancien colonel Michel Goya.