Ressenti jusqu’à Lisbonne, le séisme au Maroc va changer la vision scientifique : “On risque d’avoir des répliques et d’autres effondrements”

“Le Maroc a connu dans son histoire récente des grands tremblements de terre comme celui d’Agadir en 1960. Il y a également un séisme en 1969 plutôt au large et qui s’appelle aussi le séisme du Portugal. Il a été fortement ressenti sur la côte marocaine mais évidemment s’étant produit en mer, il n’a pas provoqué autant de dégâts qu’ici ou celui de 2004. Donc oui les grands tremblements de terre sont connus et reconnus aussi de l’histoire récente et donc font partie de l’histoire de la population. Ce n’est pas comme dans des pays où personne n’a connu un tremblement de terre depuis cent ans et là c’est assez relativement connu, il y a une activité sismique qui est assez régulière et c’est d’ailleurs pour ça qu’ils ont aussi un réseau sismique national”.

Ce pays est-il particulièrement à risques, notamment par rapport à sa vulnérabilité sismique ?

“Alors on n’est pas en tant que tel sur la limite de la plaque tectonique africaine, on est plutôt à l’intérieur de la plaque, mais c’est une zone qui a été fortement affectée par la tectonique dans l’histoire géologique de la plaque africaine. Il reste des contraintes dans la lithosphère, et donc de temps en temps, la plaque se libère sous forme de tremblement de terre”.

Et est-ce que cette région a déjà connu des tremblements d’une telle magnitude ?

“Agadir est à 150 kilomètres, donc c’est une région qui a déjà connu des tremblements de terre. Les failles sont connues, elles sont cartographiées. Beaucoup d’équipes françaises ont travaillé par là et quand on regarde la carte des cartes mondiales, des failles répertoriées, elles sont dessinées. De là à dire si elles ont une activité récente, ça, c’est plus difficile évidemment. Mais oui, c’est un pays connu pour les tremblements de terre”.

Au vu de la zone touchée, le bilan risque-t-il d’être beaucoup plus lourd ?

“Oui car la source du séisme, donc l’épicentre, se situe au sud ouest de Marrakech, non pas à Marrakech même mais proche d’une zone montagneuse. En plus, les villages de ces montagnes sont en général construits avec des bâtiments anciens de construction traditionnelle, en terre ou en briques. Ce sont des matériaux qui résistent donc qui sont très bons pour la résistance à la chaleur ou au froid, mais qui sont malheureusement moins résistants à la sollicitation sismique. Donc localement, autour de l’épicentre on peut s’attendre à des destructions vraiment très importantes. Il est probable qu’à Marrakech les destructions ne soient pas de ne soient pas gigantesques”.

Pourquoi ?

“Parce qu’il y a quand même beaucoup de constructions modernes, beaucoup de constructions qui ont été faites après 2004. Les villages seront donc plus touchés. Et quand, dans la matinée qui suit un séisme, on annonce autour de mille morts, il y a malheureusement des chances qu’on double ça dans la fin de la journée ou dans les jours qui viennent. Quand on aura pu faire état des lieux de l’ensemble des villages et des gens affectés. Et puis il y a aussi une partie de personnes qui sont disparues pour l’instant, qui ne sont pas catégorisées comme des personnes victimes. Donc il faut être très prudent dans les premiers chiffres. Mais dans l’ordre de grandeur, c’est quand on se réveille le matin et qu’on annonce 100, il y en aura 1000 le lendemain, c’est malheureusement souvent comme ça”.

Risque-t-on de dépasser les 1000 morts ?

“Oui, on va les dépasser, malheureusement. Toutefois, on sera loin du bilan je pense des années soixante où on était à dix mille morts à Agadir. Le contexte n’est pas le même. À Agadir, le séisme était sous la ville et il était d’ailleurs une magnitude inférieure mais c’est là où on voit l’importance de la différence entre intensité et magnitude”. C’est-à-dire ? “La magnitude, c’est l’énergie du séisme à la source. C’est comme si vous avez une ampoule de dix watts, ce sera dix watts partout mais l’intensité que vous ressentez si vous êtes proche ou loin de l’ampoule, vous n’avez pas la même, c’est pareil avec un tremblement de terre. Si vous êtes loin, l’intensité va être moindre pour le séisme d’Agadir, le séisme était sous la ville a relativement faible profondeur et donc a provoqué une destruction massive dans la ville. Ici, on ne sera pas du tout dans cette gamme”.

Après ce genre de catastrophe, est-ce qu’on peut vraiment tirer des leçons pour l’avenir ?

“Oui, totalement. La notion principale et qui est très difficile à mettre en œuvre, c’est qu’il faut construire en parasismique ou en tout cas en bonne intelligence par rapport aux catastrophes. On ne pourra jamais empêcher un séisme de se produire, mais on peut s’y préparer et s’y préparer de manière que les gens, l’humain survive, ce qui est notre principale préoccupation parasismique ce n’est pas que votre maison vous permettra de survivre. C’est pour ça qu’ils ont aussi une des écoles d’ingénieurs qui sont spécialisées là-dedans”.

Des sismologues expliquent que ce séisme allait changer la vision scientifique. Pourquoi ?

“Ce sont des séismes qui ne se produisent pas vraiment en limite de plaques, en général, les grands séismes se produisent aux limites des plaques tectoniques. Ici, on est à l’intérieur de la plaque avec un séisme de magnitude assez haute mais ce n’est pas forcément extraordinaire, ça peut arriver. Par contre, j’espère que ça va renforcer la collaboration et les études sismiques pour comprendre les causes de ce séisme et éventuellement faire évoluer notre connaissance et notre prise en compte de séisme dans les futures constructions et au niveau de la résilience de l’humain”.

Risque-t-on d’avoir des répliques par rapport aux habitations et aux constructions qui sont déjà fragilisées ?

“C’est quelque chose qui est très important à mentionner. Donc oui, on les observe déjà. J’ai regardé les données d’une station qui n’est pas très loin à qui est disponible en ligne gratuitement dans le cadre des échanges de données ouvertes et on voit des répliques, il y en a quand même beaucoup. Elles n’ont pas des magnitudes très importantes, donc elles ne sont pas forcément ressenties à très grande distance, contrairement à l’événement principal. Il faut savoir que plus on s’éloigne du temps de l’événement, moins on a de chance d’avoir un grand événement qui suit et moins on a de chance d’en avoir tout court. Toutefois, cela n’exclut pas qu’il peut y en avoir une d’à peu près la même magnitude que ce choc originel. Cela dépend vraiment de comment la faille a bougé et comment elle risque encore de bouger”.

D’ailleurs, sait-on jusqu’où le choc a été ressenti ?

“On parle beaucoup du Maroc mais il a été ressenti jusqu’au nord de Lisbonne. Les services de protection civils espagnols et portugais ont mentionné qu’ils ont reçu des coups de fil de, de Lisbonne, de Faro et de Malaga. Ce qui est assez normal pour ce genre d’événement. Pour ce genre de manif, c’est normal. En plus, l’événement se produit la nuit et donc la probabilité que les gens le ressentent est plus grande parce qu’il y a moins d’activité humaine. Il était minuit donc ce n’est pas si tard que ça. Le séisme de Mulhouse qui s’est produit l’année passée a par exemple été ressenti à plus de 500 kilomètres”.