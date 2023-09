Le chef de file de la formation nationaliste flamande a une nouvelle fois évoqué cette piste, dimanche, lors de la journée des familles organisée à Plopsaland, à proximité de La Panne. Avec 10.000 inscriptions, cet événement affichait complet depuis deux mois.

Dans son discours, Bart De Wever a souligné le caractère "incroyablement important" des prochaines élections. "Nous aurons plus que jamais besoin de vous, car le dénouement de l'histoire de la N-VA est à portée de main. Au niveau fédéral, rien ne va plus. La Belgique se précipite, sans gouvernail, vers le gouffre financier. Alors qu'en Flandre, l'ensemble des emplois vacants ne trouvent pas preneurs, la Vivaldi a fortement augmenté, sur ordre du PS, les allocations pour le chômage de longue durée", a déclaré M. De Wever.

Pour le président de la N-VA, "avec la Belgique, le fond du gouffre est désormais en vue. Et tous les partis flamands le savent".

Mais pour M. De Wever, chaque crise est aussi un défi et une formidable opportunité. "Le défi consiste à dire la vérité: c'est que sans autonomie flamande, nous ne pourrons pas maintenir notre prospérité et que seule la N-VA est capable de façonner cette autonomie", a-t-il déclaré. "Personne d'autre ne le fera. Ni les tenants de la Vivaldi, ni les extrémistes. Seule la N-VA a élaboré le confédéralisme, seule la N-VA a la conviction de le mener à bien et seule la N-VA a les personnes qui peuvent lui donner forme."