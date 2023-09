Cet étrange effet du réchauffement climatique sur les poissons et qui pourrait toucher d'autres espèces

Une étude internationale dirigée par l’université de Saint Andrews et celle de Nottingham et rassemblant des chercheurs provenant de 17 universités différentes a conclu que les poissons rapetissent. L'étude publiée le 7 septembre dernier dans la revue Science explique qu'un changement d'espèces est en train de se produire accompagnés d'évolutions significatives au sein de ces mêmes espèces. Ainsi, les poissons ont tendance à devenir plus petits et les espèces plus imposantes disparaissent au profit des plus petites.