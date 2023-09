Benny B touché de près par le séisme au Maroc: "Mon fils de 17 ans est à Marrakech"

Et de poursuivre cette histoire qui fait froid dans le dos. “Je me suis donc réveillé et lui, avais entre-temps coupé avec sa mère. J’ai ensuite vu la vidéo que mon autre fils m’avait envoyée de Marrakech où il montrait un peu le salon qui tremblait mais on ne voyait pas trop parce qu’il faisait noir.” Benny B était alors rassuré. “Je me suis dit que tout allait bien. Mais, après, on voulait les appeler et le réseau était saturé, pas moyen de les joindre. Je me suis couché en espérant pouvoir les joindre le matin mais j’ai dû attendre fin d’après-midi avant d’avoir un premier signe de vie. Ils ont dû dormir à l’extérieur, ils étaient crevés et sont finalement rentrés et ont alors enfin pu nous joindre.”

Il insiste sur un point : “Tout allait bien et, encore une fois, pour tous ceux qui connaissent Marrakech : il y a ces appartements un peu luxueux avec des constructions un peu plus solides mais ceux qui ont vraiment souffert, ce sont plus les maisons de fortune, faites en terre et en pierres.” L’occasion de rappeler deux détails importants sur les traditions marocaines. “Comme dans beaucoup de pays méditerranéens, toutes les familles vivent dans une seule pièce. C’est souvent un très très grand salon où tout le monde se rejoint. En plus de cela, le vendredi c’est couscous. Il y a du monde, on reçoit les voisins et on mange tous ensemble. Ce qui est rassurant, c’est qu’en général, les enfants sont encore souvent dans les rues en train de jouer, même très tard. Mais voilà…”

À lire aussi

Une vidéo officielle d’appels aux dons

Benny B compte-t-il partir là-bas ? “Mon fils aîné part ce mardi et moi je partirai à Tanger, le 18 voir mon autre famille. Car je suis originaire de là. Plein d’amis récoltent des dons ou créent des associations. C’est la folie.” Et cite un exemple de solidarité propre au peuple marocain. “J’ai vu des super marchés pris d’assaut avec des files monstres à la caisse. Les rayons sont vidés. Tout ça par solidarité pour les victimes du séisme.” Si le rappeur ne désire pas trop se mettre en avant dans ce drame “par pudeur”, il compte bien participer à sa manière. “J’ai été contacté par un organisateur d’événement pour monter un spectacle afin de récolter tous les bénéfices comme avec l’Ukraine à l’époque, explique-t-il. Walid de la RTBF m’a aussi contacté pour aller tourner une vidéo de soutien et d’appel aux dons avec plusieurs autres personnalités belges. Arthur, en France, fait pareil. Il va tourner un clip vidéo avec des personnalités françaises. Je lui ai envoyé un message privé pour lui dire que je serais fier d’y participer pour représenter la communauté belge.”

Et Walid, animateur RTBF (La Première etc.) de confirmer l’information. “On tourne ce lundi vers 17 heures avec des visages de personnalités belgo-marocaines comme Hakima Darhmouch, Nabil Ben Yadir, Mourade Zeguendi, Benny B et d’autres. Ils font un appel aux dons ce soir. “Le tout, en collaboration avec l’ambassade du Maroc, pour éviter les arnaques dans ce genre d’opérations de solidarité. “L’urgence est là, nous confesse Walid. Il y a beaucoup de soutien et de solidarité. On sait à quel point en Belgique, l’union fait la force. À côté de cela, il y a une urgence structurelle. Les besoins ne sont pas alimentaires mais il est urgent de reconstruire le plus vite possible.” L’animateur (Oualid Ouahabi de son vrai nom), dont des amis ont été touchés par la catastrophe, est aussi sous le choc. “On se sent tous proche de la détresse des gens, de la détresse humaine en général, qu’elle soit au Maroc ou ailleurs. À distance, cette vidéo officielle est donc notre contribution à inviter les gens à être solidaire le plus possible. C’est le moins qu’on puisse faire.”