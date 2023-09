En juin, la militante a reçu son diplôme de secondaire et a dû se résigner à mettre fin à sa participation aux grèves scolaires. Ça n’a pas empêché le mouvement mondial de célébrer son cinquième anniversaire le mois dernier.

L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a étudié l’influence de ces grèves sur les choix environnementaux de la population suisse. Ils ont entamé leur démarche en interrogeant les résidents suisses après les grèves ayant eu lieu en octobre et en novembre 2019. Plus de 1200 personnes, âgées de 18 à 74 ans, ont pris part à l’enquête. Ces derniers n’avaient cependant pas participé aux mouvements mais les questions leur ont été posées avant et après les manifestations. Bien que l’échantillon soit représentatif de la population suisse dans son ensemble, les personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé sont surreprésentées.

Vendredi 8 septembre, les résultats ont été publiés et se sont avérés plus que positifs. En effet, la majorité des participants ont déclaré avoir une opinion favorable à l’activiste et aux actions menées par celle-ci. “Nos résultats montrent que les gens sont devenus plus conscients de l’impact de leur comportement sur l’environnement et que des changements significatifs sont en cours au niveau individuel”, a expliqué Livia Fritz, chercheuse et auteure principale de l’étude, au journal Euronews.

De plus, 30 % des participants ont déclaré avoir pris des actions concrètes par la suite. Celles-ci se divisent en trois axes principaux : les transports, les habitudes d’achat et le recyclage.

Ainsi, ces 30 % auraient changé leurs habitudes en cherchant des alternatives à la voiture pour aller au travail, passant par la marche et le vélo. Ils auraient également décidé d’éviter d’avoir recours aux voyages en avion et sélectionné des destinations de vacances à proximité. En outre, ils ont déclaré se tourner davantage vers des produits locaux et biologiques, manger plus souvent des plats végétariens pour limiter la consommation de viande et essayer de réduire leur production de déchets plastiques.

”Notre étude montre que ce type d’engagement civique par le biais de l’action collective peut avoir un effet direct sur la société, confirmant que de telles actions sont justifiées”, s’est enthousiasmée l’auteure du travail.

Pour la chercheuse, “les changements apportés au niveau individuel peuvent entraîner des changements plus larges dans la société, à condition qu’ils soient soutenus par des actions politiques en même temps.”