Hervé Meillon, Rajae Maouane, Mourade Zeguendi, Fadila Laanan ou encore Marouane Fellaini : nos personnalités se mobilisent pour le Maroc

Hervé Meillon, qui avait publié “Jacques Brel Couleurs Maroc” chez M La Suite Éditions (en partant sur les traces marocaines de notre icône de la chanson), sait de quoi il parle. “Pour moi, ce sont 16 années d’une vie hors du commun, confesse l’homme de 67 ans et dépeint leur culture et façon d’être. Les Marocains m’ont appris d’autres valeurs dans la vie et là, comme ils sont touchés par cette catastrophe, nous aussi. Mon épouse pleurait encore hier car on connaissait des gens là-bas. Ils sont dans la culture musulmane donc on ne voit pas les choses de la même façon, nous Européens. Leur mentalité, ce sont des gens solidaires, proches des autres. Pour eux, la souffrance fait partie de leur culture. Ils se disent : 'c’est comme ça, on va s’en sortir. On a eu peur mais on va rebâtir !' C’est comme si notre village de naissance était anéanti et rayé de la carte. Tout est parti en trois secondes ! Leurs maisons ont été construites avec leurs mains… c’est un désastre ! On sait que l’on ne retrouvera aucun vivant sous les décombres…” Et Hervé Meillon, qui a encore plein d’attaches dans ce pays, de conclure par ses mots : “Mon cœur saigne parce que quand on connaît la population marocaine qui est d’une générosité et d’une gentillesse… Ces pauvres des petits villages de l’Atlas ne veulent pas quitter leur village des montagnes car, en ville, ils seraient des mendiants. Ils restent chez eux avec leurs animaux et quand tu arrives là-bas : ils n’ont rien et ils t’offrent encore le couscous… Mais ce sont eux qui, ici, ramassent le plus !”

Mourade Zeguendi : “Que tu sois marocain ou pas, il suffit d’être un petit peu humain”

”C’est triste…, confie l’acteur belgo-marocain Mourade Zeguendi (Les Barons, Dikkenek, etc.) encore sous le choc. Quand tu vois des images comme cela, c’est très grave et les gens sont dans un désarroi total. C’est soudain, du jour au lendemain. Tu ne t’y attends pas. Il y a des gens qui ont tout perdu mais tout… il y a des villages entiers qui sont décimés ! Il n’y a plus rien… Il y a des familles qui sont mortes, il y a encore des gens sous les décombres, des enfants, des vieillards… et on ne parle même pas des villages reculés dans l’Atlas où ils n’ont plus rien. Quand on voit ces images-là, bien sûr qu’on est touchés. Que tu sois marocain ou pas, il suffit d’être un petit peu humain. Cela peut arriver à tout le monde. C’est une catastrophe naturelle comme les inondations récentes chez nous et avec le réchauffement climatique, ce genre de drame risque de se multiplier.”

Si Mourade Zeguendi ne déplore que des dégâts matériels et non physiques dans ses proches, il se veut solidaire avec le peuple marocain. “Aujourd’hui, on ne doit pas être dans la polémique, il faut être dans l’observation en essayant d’aider comme on peut. En faisant des dons et en voyant quelles associations sont légitimes. Faire les choses bien et de façon officielle.” Et de conclure : “Penser aux victimes d’abord. Si cela arrive à Namur demain, on fera pareil. Il faut bien faire les choses, pas dans la précipitation car ce n’est que le début. Si le gouvernement marocain gère bien, il faut penser aussi à demain. On n’est pas à l’abri de répliques non plus. C’est pourquoi le Maroc ne prend pas toutes les aides maintenant car il faut penser au long terme. On en aura aussi besoin plus tard de ces aides.”

”Toute ma solidarité avec le peuple marocain, le séisme est aussi dans nos cœurs… L’absence de démocratie au Maroc ne fait qu’accentuer le désastre dans un pays gangrené par une corruption endémique et un manque de liberté. Mes pensées vont aux victimes. Je déplore un système despotique et l’irresponsabilité du roi prédateur Mohamed VI”, Sam Touzani, comédien.

”Je suis dévastée par la catastrophe qui touche le Maroc. Toutes mes pensées et mon soutien vont bien sûr aux familles endeuillées là-bas et ici. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment aider. Je suis en contact avec différentes associations ici en Belgique mais aussi sur place au Maroc. Je partage régulièrement des infos pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent soulager les victimes et leurs proches”, Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo

”Toutes mes pensées solidaires au peuple marocain frappé par cette terrible épreuve en attendant avec inquiétude le bilan de cette catastrophe”, Ahmed Laaouej, député fédéral (PS)

”Je suis de tout cœur avec le peuple marocain suite au terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Il n’y a pas de mots quand on a tout perdu. Gardons l’espoir et soyons solidaires !”, déclare de son côté Fadila Laanan (PS), députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le célèbre footballeur Marouane Fellaini, qui possède la double nationalité belgo-marocaine, compte lui aussi faire un geste pour le Maroc. Il n’a cependant pas souhaité communiquer sur la nature de ce geste, soulignant sa volonté de rester discret.