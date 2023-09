Tremblement de terre au Maroc: pourquoi le Roi Mohammed VI se mure dans le silence et refuse l’aide proposée par certains pays

Mais alors que les messages de soutien parvenaient des quatre coins de la planète, une réaction de taille manquait à l’appel : celle du roi du Maroc, Mohammed VI. À Paris pour, officiellement, des raisons de santé, le souverain marocain semble avoir tardé avant de regagner son royaume. Ce n’est que dans l’après-midi, alors qu’un jet privé aurait pu l’emmener plus rapidement à Rabat, qu’il s’est manifesté. Par l’intermédiaire de son cabinet, une photo du roi, assis dans son palais, en train de mener une “réunion de travail” avec les hauts généraux et responsables politiques marocains. Avec une voix off, qui tourne sur tous les médias marocains, qui annonce que “Sa Majesté le roi a donné ses très hautes instructions en vue de poursuivre avec célérité les actions de secours menées sur le terrain.”

Depuis, le souverain se mure dans un silence assourdissant. “Il faut réorienter notre focale”, confie Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste du monde arabe. Notre interlocuteur est un expert dans le domaine : en 2019, il a publié un livre intitulé “Portrait marocain : 20 ans de règne de Mohammed VI.” Il a aussi vécu plusieurs années au Maroc et y retourne plusieurs fois par an. “En Europe occidentale, et notamment en France, on est habitué à ce que les dirigeants sortent plus ou moins régulièrement dans les médias. Au Maroc, on fonctionne différemment. On est dans une société où perdure le concept de la parole rare. Et celle du souverain est particulièrement chère.”

De manière générale, Mohammed VI limite fortement ses sorties. “Cela se limite, en général, à une intervention par an, dans le cadre de la fête du Trône (NDLR : le 30 juillet). En dehors de cela, ses sorties sont extrêmement rares.”

Selon Sébastien Boussois, la philosophie, au Maroc, serait davantage de “privilégier l’action à la parole.” En d’autres termes, le Roi ne s’éparpillera pas en commentaires dans les médias, même pour un événement aussi tragique qu’un séisme. Il préférera montrer qu’il travaille à sauver des vies plutôt que de s’épancher inutilement dans les médias. “Il a de toute façon toujours été très réservé, très discret. Son mode de communication n’a jamais été dans une logique de se répandre.”

Le Sahara occidental parmi les raisons du refus de Mohammed VI d’accepter l’aide proposée par certains pays

<p>Carte du Sahara occidental</p> ©AFP/Archives

Quant au refus royal d’accepter les aides de certains pays, Sébastien Boussois y voit une volonté de redéfinir les alliances en place. Prise entre deux chaises entre l’Algérie et le Maroc, la France n’a toujours pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce qui froisserait fortement Rabat. “Pour le Maroc, il n’est pas question de nouer de relations durant 15 jours pour qu’il n’y ait plus rien après, analyse Sébastien Boussois. C’est pour cela que le Maroc se tourne davantage vers l’Allemagne et l’Espagne (NDLR : qui ont reconnu le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, du Sahara occidental, que revendiquent des indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenus par Alger). Mohammed VI ne va pas construire des relations internationales sous le coup de l’émotion. Il sait qu’il ne peut s’en sortir tout seul mais préfère recourir à des nations avec lesquelles les relations pourront être pérennes sur le long terme.”

Enfin, explique Sébastien Boussois, il y aurait peut-être aussi une pudeur malvenue dans le chef d'un tel pays qui ne souhaiterait pas être vu comme un pays qui ne saurait pas se débrouiller seul face à une telle catastrophe.