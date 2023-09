Tremblement de terre au Maroc : plusieurs communes organisent des collectes de dons en Belgique

Nos communes s’organisent également. Notamment à Bruxelles où la communauté belgo-marocaine est bien implantée. Les communes de Bruxelles-Ville, Anderlecht, Evere, Koekelberg, Molenbeek et Saint-Gilles ont décidé d’unir leurs forces pour procéder à une collecte de biens de première nécessité, qui seront envoyés très rapidement par la Défense vers Rabat, où ils seront ensuite dispatchés vers les villages sinistrés. Instauré lors du séisme en Turquie, le hub du Heysel ne devrait pas être activé.

Certains villages ont été totalement détruits par le séisme.

Les dons (couvertures, lampes de poche, lits de camps, matelas, tentes, savon, shampoing,…) sont à déposer au numéro 8 de la Digue du Canal, à Anderlecht, à partir de 10h ce mardi. Les vêtements et les produits alimentaires périssables ne seront pas récoltés.

Du côté de Dour, en Hainaut, le bourgmestre Carlo Di Antonio a lui-même relayé l’initiative de l’Amicale Algérienne de la région qui organise une collecte qui sera acheminée au Maroc et qui sera soutenue par la commune. “Une permanence sera assurée à partir de mardi à la salle “Chez Nous” sur la place de Blaugies. Cette permanence fonctionnera jusqu’en fin de semaine chaque jour de 9h à 18h. Les besoins essentiels sont : lit de camp, lampe torche, béquilles tribunes, couverture, matériel pour bébés, langes, lait en poudre bébé et médicaments comme compresse et bandage et seringues etc....”

En région namuroise aussi, le mouvement de solidarité se déploie aussi. Le centre culturel marocain de Namur propose ainsi deux formules d’aide. Un compte bancaire a été ouvert (BE54 9543 2666 2497, avec en communication “séisme Maroc”). Et des dons matériels au siège de l’ASBL, rue Marie-Henriette, 9, à Namur. Là aussi on cherche des couvertures, des tentes, des sacs de couchage, des matelas gonflables, des colis d’hygiène ainsi que des béquilles et des chaises roulantes. “On se concentre sur l’essentiel, précise Naïm El Bohali. On ne demande pas de vêtements, par exemple : l’expérience de la Turquie et de l’Ukraine a montré que c’est une logistique compliquée. Pas de vêtements, donc, mais bien des couvertures car les nuits sont fraîches, là-bas, et beaucoup dorment dehors par crainte des répliques. On ne demande pas non plus de vivres : de la nourriture, il y en a sur place. Ce n’est pas la priorité actuelle, c’est ce qui nous revient de nos contacts au pays.”

À Andenne, un appel aux dons a été lancé par la communauté d’origine marocaine locale. Sont demandés ici, en plus : des denrées non périssables et des vêtements avec étiquette. Les dons sont attendus au numéro 28 de la rue de la Caserne, à Seilles, ce mardi après 17h, ou sur rendez-vous au 0483/37.13.20.

Outre les nombreuses vies arrachées, le séisme a privé des milliers d'habitants de leurs biens.

À Sambreville, l’action est menée par le conseiller communal Rachid Boukamir et l’échevin Nicolas Dumont, sous la coordination du président des Jeunes socialistes Lorenzo Lemoine. Une récolte de dons matériels est lancée, sur base d’une liste identique à celle de Namur (liste à laquelle s’ajoutent des couches-culottes). Ils peuvent être déposés au numéro 2 de la rue de Tamines, à Velaine-sur-Sambre, après s’être annoncés au 0493/99.87/67.

A Fosses-la-Ville, l’association locale Intermèdes organise une vente de biscuits marocains traditionnels, des chebakia (5 € pour 10 biscuits), dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’organisme officiel marocain mis en place pour centraliser les dons affluant du monde entier. Afin d’éviter le gaspillage, les réservations des biscuits sont souhaitées par SMS au 0470/48.65.24.

En Brabant wallon, la Mosquée Assalam de Court-Saint-Etienne organise également une collecte de vêtements et couvertures, de denrées alimentaires non périssables, de médicaments et de produits hygiéniques. Les dons pourront être déposés à l’ancienne mosquée (rue Reine Astrid 8a) jusqu’à vendredi, entre 18h et 20h.4. Les dons seront ensuite remis à Human Smile qui se chargera de l’acheminement. Des dons en argent sont également les bienvenus.

Enfin, la solidarité s’organise, c’est aussi le cas dans la Cité des Loups. La Ville de La Louvière débloquera 25 000 € pour venir en aide au peuple marocain. D’autres actions pourront se mettre en place en fonction de l’évolution des besoins sur le terrain. Touché par le drame qui a touché son pays d’origine, Malik Bensalem, président des jeunes socialistes de La Louvière, a aussi lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. “Ce dont ils ont besoin pour le moment ce sont des couvertures et des tentes. Nous relayons également les dons en argent vers la Croix Rouge. Mais les gens qui veulent aider le Maroc à se relever de cette tragédie nationale et qui y avaient prévu des vacances ne doivent surtout pas les annuler, surtout si leur lieu de villégiature ne se trouve pas dans la région sinistrée. Le Maroc est un pays qui vit principalement de ses rentrées liées au tourisme. L’en priver constituerait un nouveau coup dur pour le pays.”

De son côté, la Croix Rouge informe qu’il y a actuellement surtout un besoin d’aide financière, afin de soutenir les organisations humanitaires locales. Pour faire un don via le compte de La Croix Rouge : BE72 0000 0000 1616 avec la communication “2598Maroc”.