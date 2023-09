Filmée depuis un bus à deux étages, la vidéo témoigne de toute la violence de l’attaque. Sur les images, on voit la petite, qui s’est fait mordre le bras, qui réussit à s’échapper et se mettre à l’abri dans un magasin tandis qu’un homme maintient le chien au sol. Malheureusement, ce dernier parvient à se libérer et prend en chasse un autre homme, qu’il poursuit dans une station-service où le chien bondit sur l’homme, tandis que trois autres tentent de venir à son secours.

Cette vidéo a soulevé le coeur de la population britannique. La secrétaire d’État, Suella Braverman, a ainsi décidé de plaider pour l’interdiction de la race American XL Bully. “Ce qui s’est passé est épouvantable. L’American XL Bully représente un danger clair et mortel pour nos communautés, en particulier pour les enfants”, a-t-elle écrit sur X, anciennement Twitter. “Nous ne pouvons pas continuer comme ça. J’ai demandé un conseil urgent sur leur interdiction.”

Il incombe à présent au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales d’ajouter la race à la liste des races interdites. Suella Braverman a confié au Sun que le ministère chercherait à “améliorer la sécurité publique” et à “interdire leur reproduction et leur vente”.