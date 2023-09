Le parti d’Emmanuel Macron accusé de mentir sur le bilan climatique de la France

”La France est à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique”, a salué la députée Olga Givernet.

La source ? Le think tank Ember Climate, spécialisé dans l’énergie électrique. Mais ce mardi, le graphique a été supprimé du compte X officiel du parti. Le problème ? L’interprétation des données est fausse.

Plusieurs experts du climat ont fait remarquer l’erreur. Damien Salel, ingénieur dans le photovoltaïque et auteur du compte “Décrypte Énergie” sur X, explique que le classement relayé par Renaissance s’apparente bien à celui publié le 5 septembre par Ember Climate. Mais les données du think tank montrent la part d’émission en CO2 par habitant en provenance des centrales électriques à charbon, et non la part de CO2 par habitant en général, comme l’écrit Renaissance.

”Je vous invite à utiliser des données […] qui permettent de fournir une information fiable sur les émissions de tous gaz à effet de serre par personne et par pays, tenant compte de tous les secteurs et du commerce international”, pointe aussi la climatologue Valérie Masson Delmotte, co-présidente du groupe de travail du GIEC sur le changement climatique.

Selon le ministère de la Transition écologique français, l’émission de CO2 en France est estimée à 4,8 tonnes par an en 2019. Loin du chiffre entre 0 et 1 tonne qu’offre la vue du graphique.

Une erreur de compréhension ou un “trucage pour mentir sur son bilan”, comme accuse le député d’opposition LFI Hadrien Clouet ?