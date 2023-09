Fort heureusement, des miraculés s'en sortent après de longues heures passées ensevelis sous les roches. A Marrakech, Meryem, une fille de 11 ans, a été transportée à l'hôpital de campagne installé à Talat Nyaqoub après avoir passé 48 heures sous les décombres.

Originaire du village de Taourir, Meryem a été ensevelie sous sa maison. L'ambulancier qui l'a transportée à l'hôpital raconte.

"Elle a une fracture à l’avant-bras, il va falloir la transporter à l’hôpital à Marrakech, mais elle va s’en sortir" indique-t-il à BFMTV.

Son oncle réagissait aussi au micro de nos confrères: "On a aussi une de mes sœurs qui est gravement blessée et un oncle dans un état critique. On a dû se débrouiller jusqu’à aujourd’hui, sans secouriste, sans personne. La route était bloquée, je sais que les secouristes font pour le mieux mais c’est dur".

Hélas, la maman de Meryem n'a pas survécu...