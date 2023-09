Séisme au Maroc: combien de temps peut-on survivre coincé sous les pierres à plus de 30° ?

Le risque est aussi celui de l’accès à l’eau quand on est coincé sous les décombres. On estime en général qu’on peut tenir 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Pour l’hydratation, les choses sont bien sûr plus compliquées en cas de forte chaleur. Avec plus de 30 degrés, les phénomènes peuvent survenir encore plus rapidement.

Une fois sortie des décombres, une autre complication redoutée des secouristes : ce qu’on appelle le "crush syndrome" ou encore "syndrome des écrasés".

Lorsque vous êtes écrasé et que vous restez plusieurs heures ou jours coincé, une pierre, par exemple, peut comprimer les muscles, les tissus, les nerfs, les vaisseaux sanguins qui vont souffrir du manque d’oxygène. Il va se produire une souffrance qu’on appelle ischémie, qui peut conduire, à terme, à la perte du membre. En outre, au moment où on lève l’obstacle, lorsqu’on vous sort des décombres, la circulation repart et toutes les toxines accumulées vont se déverser dans la circulation sanguine, attaquer le rein et provoquer une insuffisance rénale. Du potassium va aussi être libéré par les tissus et possiblement entraîner un arrêt cardiaque immédiat. Il y aura aussi un volet psychologique à prendre en compte avec l’état de stress post-traumatique qui pourra suivre.